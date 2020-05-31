中職》桃猿狂敲21安險勝統一 蘇智傑雙響淪為空砲

林智平在6局上擊出1分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕卡本特、達尼爾兩位舊識二度同場先發，從桃園換到台南仍是打擊大戰，樂天桃猿先發打線全員安打狂敲21支安打，多達4名打者交出「猛打賞」，以9：8險勝統一獅，蘇智傑單場雙響淪為空砲。

達尼爾雖是滾地球投手但運氣很背，開賽連續4個滾地球都穿出內野變成安打，首局就被猛攻一輪狂丟4分，用74球投4局挨13安失7分，卡本特3局下遭遇亂流，被蘇智傑3分彈帶動打線灌進5分，用99球撐完5局雖飆9Ｋ也丟7分，兩人二度無關勝敗。

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統一獅先發投手達尼爾。（記者黃志源攝）

樂天桃猿先發投手卡本特。（記者黃志源攝）

桃猿於6局上重啟攻勢，朱育賢2出局後擊出二壘安打，完成先發打線全員安打，第7至9棒林智平、余德龍、成晉連續安打搶下2分拿回領先，含林立共有4人單場3安；蘇智傑5局下無人出局滿壘沒能建功，7局下演出單場雙響只為獅隊扳回1分。

余德龍在6局上擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

統一獅蘇智傑今天單場雙響砲。（記者黃志源攝）

總教練曾豪駒認為，卡本特對打線第1輪投得不錯，第2輪可能球路被對方抓到，沒能把分數凍結住，近兩場都有三振多、失分多的情形，可能因為天氣開始變熱，致使球速在比賽中段開始下降，教練團會多加注意。

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