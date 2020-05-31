格鬥》可憐哪！中國太極大師兒子練拳 網友齊喊為父報仇

馬保國。（圖片取自推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕名震江湖的「混元形意太極」掌門人馬保國，日前上擂台只撐30秒，被業餘無名小卒3度擊倒，甚至慘遭KO昏迷送醫，引發各界熱議，近來中國傳統武術大師的寶貝兒子馬曉陽練拳影音也被搜出，網友看了笑翻天，爭相喊話要他為父雪恥，「此仇不報，枉為人子」、「你可要撐住，千萬別被秒殺」。

馬家父子曾合著《尚濟形意拳練法打法實踐》書籍，當年宣傳時馬曉陽還特地現身，陪同父親接受媒體訪問，當馬掌門大肆吹噓昔日旅居英國，曾在海外宣揚國威，並用「接、化、發」已入化境的成名絕技，力挫數位MMA職業悍將時，兒子卻在一旁不斷低頭喝水，還被眼尖網友嘲諷，應該是道行太淺、臉皮不夠厚，當下真的尷尬心虛了。

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如今馬保國一敗成名，馬曉陽練功教學影音也被肉搜出來，只見他拳術、擒拿、長劍等招式，全都舞得虎虎生風、創意十足，甚至繞著柱子不斷扭轉搖擺肢體，施展可能是傳說中的必殺密技，網友忍不住調侃：「是霹靂舞嗎」、「沒把對手轉暈，自己先吐一地」、「子承父業，轉圈丟人」。

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現年68歲的馬保國，2001年為了馬曉陽赴英國攻讀MBA，向友人借錢卻無力償還，隔年跟著出國跑路，回國後大師2015年成立「上海混元體育有限發展公司」，自任榮譽館長，由馬曉陽持股100%，父子卻經營不善，勉強撐到2018年關門大吉，之後雖改由網路招生，仍入不敷出又破產。

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