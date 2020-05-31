足球》疏忽多換一名外援上陣 現場裁判、競賽官無人知

航源FC上月10日與大同之戰，下半場因換上第6名外援，違反競賽規則。圖為今日航源FC與高市台電比賽畫面。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕航源FC在上月10日與大同之戰，下半場因換上第6名外援，違反競賽規則中限制只能5外援同時上陣的規定，最終中華民國足球協會召開紀律委員會，判罰航源FC罰款6萬，同時該場比賽從2：2平手，改為航源FC 0：3落敗。

此判決也引發爭議，當時現場裁判和競賽官都沒有立刻制止，直到大同總教練強木在提出抗議，比賽進行約30分鐘後，航源FC才將第6外援換下。

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洪慶懷表示，「當時球隊處於落後，我們決定改變陣行，一時不察，才多放上一個外援。但航源FC申請換人時，紀錄台也同意，裁判也沒提出異議，最後卻直接判定我們輸球，是個很嚴重的懲罰。」

航源FC董事長林湧成則說，「我們的確有錯，會虛心檢討，但主辦單位也有重大疏失，我們卻被迫吞下首敗，相當可惜。」航源FC目前戰績4勝2和1敗，淨勝分落後台電，排名第3。

足協秘書長方靖仁表示，「判罰結果皆由紀律委員會決定，當時航源FC也有派人到場。我們考量到航源是初犯，且並非故意影響比賽，因此採取最輕的罰則，並沒有直接扣航源積分，也沒有依照亞足聯（AFC）的罰則，罰4500美元罰款（約14萬台幣），也希望未來各隊能遵守競賽規定。」

至於失職的聯盟人員，紀律委員會則祭出重罰，決議停賽一輪7場比賽，包括當天的競賽官丁志明與第四裁判高榮芳都被禁7場。

依中華民國足球協會第十二屆紀律委員會第六次會議決議，公告相關紀律處罰決定如下：

航源FC違規超換外籍球員案

一、航源FC違反相關競賽規程規定，事實明確且情節非屬輕微，致相當程度影響比賽公平及結果，謹依本會紀律守則第68條第1項第1款，取消系爭賽事比賽結果，並依第34條第1款，計算航源足球隊為0-3敗北。

二、依據本會紀律守則第68條第1項第2款暨第2項併處規定，考量航源FC為初犯並已表達歉意，參酌第12條第3款處罰類型，處以六萬元罰金。

三、依本會紀律守則第94條，紀律委員會的處罰決定，自公佈之日起生效。

四、另依本會紀律守則第96條至第100條，受處罰人如欲向申訴委員會提起申訴：

1. 須於收到原決定通知書起三日內（含收到通知當日），將提起申訴之意願以書面（以下稱為申訴申請書）通知本會秘書處。

2. 申訴人須於收到通知起10日內（含收到通知當日），將提起申訴之理由以書面方式（以下稱為理由書）通知本會秘書處，理由書內容須含有申訴意願及其理由。

3. 前兩項所述之申訴申請書及理由書，須以傳真或郵寄方式提出。

4. 申訴人須於本會紀律守則第97條第2項所述之期限內向本會繳交新台幣叁仟元整做為進行申訴之手續費。

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