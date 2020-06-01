回顧羽壇》從絕望變希望！陳雨菲曾連輸戴資穎11次及2年冠軍荒

陳雨菲和戴資穎。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）巡迴賽因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球停擺，回顧中國單打唯一希望陳雨菲，她曾因年紀輕難在國際舞台奪冠，且還難以突破戴資穎，前11次交手全敗，直到2019年全英公開賽奪生涯首勝，以及單季狂掃7冠，終於不是令人絕望，反成為中國希望。

22歲陳雨菲小時候因精力旺盛，一度以進入足球隊為首選，只是因協調性好，才改練羽球。她起初成績並不起眼，還曾打過混雙，在2013年和石宇奇摘下亞洲青年運動會混雙銅牌。

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陳雨菲在2016年亞洲青少年、世界青少年女單封后，同年在黃金大獎賽等級澳門公開賽奪巡迴賽首冠，而三大金花王儀涵、王適嫻退休，李雪芮又有傷在身，陳雨菲被視為接班唯一人選。

陳雨菲轉戰職業後，一開始並不順遂，尤其更拿戴資穎沒轍，雙方首度過招是在2017年馬來西亞公開賽，當時小戴一度陷入苦戰，最後仍技高一籌贏球。

首次交手差點獲勝的陳雨菲，萬萬想不到對戰首勝會需要等2年，她在2019年全英公開賽決賽才力退戴資穎，終結難堪11連敗紀錄。

如今已是狠角色的陳雨菲，被看好在東京奧運為中國保衛獎牌，甚至挑戰金牌，但她在2017、2018年只是「亞軍王」，期間拿5座亞軍，直到18年的福州公開賽才挾著地主優勢封后，終結近2年冠軍荒。

值得一提的是，陳雨菲在2019年勢如破竹，除了拿下對戰戴資穎的首勝，更在全英、瑞士、澳洲、泰國、福州、香港及年終總決賽奪冠，並在年底擠下戴資穎，成為李雪芮後中國相隔4年的首位世界球后，在中國男單青黃不接的情況，陳雨菲被中媒評為唯一希望。

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