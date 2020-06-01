中職》「完全不同等級！」 美球迷讚統一獅這點4隊最強（影音）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅吉祥物再度用舞技征服美國球迷的心，昨天萊恩和魚頭君在中場大跳黃立行的「音浪」，成功在推特引起話題，有球迷直呼，「他是中職最棒的吉祥物和舞者。」

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萊恩昨天在3局上大跳「音浪」，經由轉播單位ELEVEN SPORTS在推特分享，一名自稱是美國樂天桃猿粉絲的「Jay Electronica's Lawyer」在推特指出，「統一獅的吉祥物完全是另外一個等級，而且他們板凳上還有OPEN醬和Lock醬」

此外，另外一名美國球迷「Josie Moore」則說他是國家寶藏，另一人「Drew （Redfox）」指出，「他是中職最棒的吉祥物和舞者。」

統一獅萊恩與魚頭君。（資料照，記者黃志源攝）

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