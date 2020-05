〔體育中心/綜合報導〕統一獅二壘手林靖凱昨天又展現超狂美技,面對陳晨威難處理的滾地球,不但順利攔下,還能刺殺「中職最速男」,立即在網路上引發話題,連代總教練林岳平都在休息室笑出來。

林靖凱昨在9局上面對中間方向的滾地球,眼見要穿越內野,他卻反手接到,並知道陳晨威擁有一雙快腿,馬上就將球傳到一壘,並以一個彈球順利傳到一壘,刺殺陳晨威。

這球引發中職球迷熱議,「太神啦」、「不是林益全 彭政閔在跑壘耶,超誇張」、「I like so much 現場看這種攻防真的很享受」、「跟鬼一樣」、「太扯」、「站位好」

