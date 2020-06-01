中職》索沙近兩場15局僅失2分 韓媒大讚強勢反「彈」

富邦悍將索沙近兩場先發合計投15局只失2分，拿下2連勝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕開季表現不理想的富邦洋投索沙，近兩場先發找回昔日身手，合計15局僅失2分，好表現也令韓媒感到驚豔，大讚他已經克服了彈力球。

去年曾獲封「中職史上最強洋投」的索沙，本季開季表現與昔日有明顯落差，還曾經連續兩場被打爆，5月1日面對統一獅，寫下2局挨11安失10分（責失分9）的最慘一役，開季前5場的成績僅有1勝2敗，防禦率高達6.83。

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不過進入5月底後逐漸回穩，24日先發面對中信兄弟繳出7局失1分的優質先發，昨日再度對戰兄弟，先發8局送出6K只失1分，勇奪2連勝，連兩場都拿下單場MVP。索沙中職生涯專剋兄弟，本季3勝都是拜兄弟之賜，生涯對戰也取得6勝0負的佳績。

索沙近兩場先發合計投15局僅失2分，送出11次三振，且防禦率只有1.20，也讓他本季防禦率大幅降為4.85，好表現也獲得韓媒《OSEN》的高度關注，以克服彈力球為題，大讚索沙找回身手。

內文也指出，中職今年比賽用球的恢復係數0.571，雖在訂定0.540~0.580的合格範圍內，但仍是偏向高標，中職也開會決議下半季將更換比賽用球，恢復係數要在控制在0.560上下。

富邦悍將索沙昨天面對兄弟，繳出8局好投，只失1分，拿下單場MVP。（資料照，記者陳志曲攝）

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