MLB》疫情恐讓小聯盟賽事取消 洋基超大物將成受害者

洋基隊大物新秀多明格茲。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情導致大聯盟遲遲無法開打，小聯盟賽季還有可能取消，這也將讓洋基隊17歲的大物新秀多明格茲（Jasson Dominguez），失去了首年在職業賽場上鍛鍊的機會。

洋基隊在上個賽季用510萬美元（約新台幣1.5億）簽下這位被譽為下一個楚奧特（Mike Trout）的多明尼加小將，在一場職業賽事未打的情況下就成為今年百大新秀排行榜第54名，名列洋基隊新秀榜首。

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如此高的評價也讓許多人好奇這位大物的真本事到底如何，但他可能因為武漢肺炎的因素，導致一整年都沒辦法跟小聯盟好手對決，失去在職業賽場上磨練的機會。

洋基隊農場系統的副總裁紐曼（Mark Newman）表示，「那些年輕的拉丁好手真的需要比賽，他們成長的系統比起美國更偏重於訓練取向，而美國比較在意的是比賽。」

多明格茲雖然財5呎10吋，不過他有著190磅的體重，加上他的揮棒相當迅速，更展現了同年齡的球員當中，球探從未見過的力量，同時他也有著相當可怕的傳球臂力。

因此對於紐曼來說，這樣子的新秀無法參加小聯盟賽事是相當重大的一件事情。紐曼指出，小聯盟賽事就像是大聯盟的模擬賽，這對發展中的球員來說相當重要，最明顯的就是打擊上的影響。

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