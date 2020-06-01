足球》距離復賽不到兩週 西甲今恢復全面操練

西甲賽事將於6月11日重啟，球員們於今日開始進行全面的操練。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情而中斷賽事三個多月的西甲賽事，已於近日在西班牙體育委員會確認下，將在6月11日恢復賽季。西甲聯賽週日（5/30）公布了復賽的首兩輪聯賽賽程，如同先前的報導一樣，將由皇家貝提斯對上塞維利亞來打頭陣。

隨著聯賽將在不到兩週的時間重啟，皇家馬德里隊為位於西班牙馬德里的聖地牙哥·伯納烏足球場也趕著進行整修翻新的工程。而賽事屆時是採閉門方式來舉行，不過每場比賽仍然會有無止盡的掌聲，西甲聯賽主席迪巴斯（Javier Tebas）表示，球迷預先錄製的掌聲影像將會在賽事中播放，這不僅代表著球迷們能參與到西甲賽事的回歸，同時也對武漢肺炎大流行期間，在前線為疫情奮鬥不懈的英雄們表達感謝的機會。迪巴斯還說道:「即使他們不能在球場內加油打氣，不過我們仍然希望他們能與球隊保持親近，這同時也能讓球員們感受到球迷的支持。」

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而賽會也考量到西班牙的高溫氣候，因此大多數的賽事都將利用晚上來進行。西甲在先前停擺的賽事中，巴塞隆納以積分58分位居第一，皇家馬德里以積分56分緊追在後，而球員們也將於今日開始進行全面的集體操練。

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