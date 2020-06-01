NBA》打破沉默抵制種族歧視 喬丹：我們受夠了

美國非裔男子佛洛伊德死亡案在全美延燒，喬丹（Michael Jordan）對此也打破沉默，發聲明表示非常難過，並直言「我們已經受夠了。」（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡案在全美延燒，各地紛紛出現警民衝突，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）對此也打破沉默，發聲明表示非常難過，並直言「我們已經受夠了。」

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）日前遭警察以膝蓋壓頸不幸身亡，引發全美譁然，自28日起各地連日出現示威抗爭活動，甚至引爆警民衝突。NBA籃球大帝、現任夏洛特黃蜂隊（Charlotte Hornets）老闆喬丹也罕見針對公共議題發聲，他透過球隊發表聲明指出，他深刻感到悲傷，以及無比心痛和相當憤怒，他能看到和感受到每個人心中的痛苦、震怒和沮喪。

請繼續往下閱讀...

喬丹在聲明中也強調，他支持那些希望消除施加在有色人種身上的種族歧視和暴力的人，並強調「我們已經受夠了。」他也提到「我們需要持續和平表達反對不公正，並提出譴責，我們需要砲口一致向那些領導者施壓，要求他們去修正法律，否則我們需要通過手中的選票來改變整個體制，我們需要共同努力，確保每個人都能獲得公平正義。」

Statement From Michael Jordan pic.twitter.com/lnXYMhtvo3 — Estee Portnoy （@esteep） May 31, 2020

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法