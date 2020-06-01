NBA》壓頸案再掀種族歧視 詹皇：為什麼美國不愛我們？

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國黑人男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼蘇達州慘遭白人警察暴力執法身亡，引發各界撻伐，NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）和「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）也站出來譴責，湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也再度發文感慨。

長期關注非裔族群議題的湖人一哥詹姆斯，對於此次事件在社群網站上頻頻發聲，先是在自己的IG上放了張NFL球星卡普尼克（Colin Kaepernick）跪地唱國歌，為了非裔族群發聲的照片，並寫下「你現在明白了嗎？還是你覺得不夠清楚？」。另外詹皇又放了張身穿「我不能呼吸」的黑衣，表達自己的憤怒。

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詹姆斯今天再度在推特發文感嘆，「為什麼美國不愛我們！？（Why doesn't America love us）」，獲得廣大迴響，他也在IG上貼出寫上「如果你們不挺我們，我們也不會挺你們！」的圖片，湖人隊友A.戴維斯（Anthony Davis）等人也轉發這則貼文，表達無言的抗議。

詹姆斯所屬的湖人隊，昨日也發出聲明譴責種族歧視，「我们譴責任何形式的種族歧視、偏執、暴力和偏見。每個人都有權利遠離恐懼，同時獲得平等尊重。我們聽到了來自黑人社會的痛苦，我們不會保持沉默。」

Why Doesn’t America Love US!!!!!????TOO. #HeadHighandStayStrong

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