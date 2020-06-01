韓職》台灣隊小心了！南韓又出現一名超級左投具昌模

NC恐龍具昌模。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓職棒又出一名超級左投，NC恐龍23歲的具昌模在本季韓職展現強大壓制力，至今繳出4勝0負，並丟38次三振及防禦率0.51，暫居聯盟三振王、防禦率王，以及和其他洋將共享勝投王，未來有機會在國際賽和台灣強打群較勁。

具昌模開季超優表現，被外界視為南韓國家隊未來王牌投手，近年國家隊王牌32歲的梁玹種對小老弟讚譽有加。事實上，2015年加入韓職的具昌模，在去年球季終於投出不俗成績，單季繳出10勝7負、防禦率3.20，可惜因球季尾聲受傷，無緣代表南韓出征12強賽。

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有了上季的信心，具昌模本季表現超級鬼神，昨面對三星獅又是6局、只被打出1支安打，也送出6次三振，至今5場全部優質先發，且才一共丟2分，完全主宰賽場，暫居聯盟三振王、防禦率王，也是NC恐龍排名龍頭的功臣。

至於台灣隊有「恐左症」症狀，因此亞洲勁敵日本、南韓經常派出左投當先發，像是2013年經典賽的南韓張元準、日本能見篤史相繼對台灣，2014亞運金牌戰南韓金廣鉉、2017經典賽南韓梁玹種、2018亞運南韓梁玹種，儘管台灣隊打線對戰左投經驗增加，也有打爆日韓左投的紀錄，但日、韓依舊愛用左投抗台，如今具昌模的出現，未來台灣隊頭痛的人物又添1人。

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