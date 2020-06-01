NBA》難以痊癒的傷痕 壓頸案掀起塞佛羅夏瘡疤

塞佛羅夏。（資料照， USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕上週發生在美國明尼蘇達州發生的黑人男子佛洛伊德（George Floyd）慘遭白人警察暴力執法身亡案件，不僅引發各界撻伐，也再度讓美國種族歧視議題浮上檯面。以黑人球員居多的NBA，近日許多球員也紛紛站出來說話，根據《美聯社》報導，這起事件也勾起塞佛羅夏（Thabo Sefolosha）不好的回憶。

曾效力於老鷹隊的塞佛羅夏，五年前在紐約雀兒喜區（Chelsea）夜店外遭警察強行逮捕，激烈的過程中造成他的腿以及腳踝韌帶受傷。塞佛羅夏之後接受手術治療，也因此錯過老鷹當季的16場季後賽。事後塞佛羅夏對紐約警方提起訴訟，最終紐約警方以400萬美元賠償金額達成和解，然而他至今仍對此感到餘悸猶存。

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塞佛羅夏表示，上週在看到佛洛伊德遭警方逮捕過程的影片時，他感到非常震驚，並且說道:「那個人也可能是我」，而他也表示有些人或許會用老鼠屎來為警方辯解，但從他的經驗來看並非如此，他認為種族歧視這個問題至今仍根深蒂固的存在。

目前效力休士頓火箭的塞佛羅夏也在昨日聲援亞特蘭大抗議遊行，他表示道:「我當然非常生氣，現在已經是2020年，沒有人應該經歷這些，特別是非裔也為這個國家付出奉獻了許多，這些畫面令人感到心痛。」

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