MLB》若老闆因想省錢取消賽季 美記者痛批：短視近利

大聯盟本季因疫情關係延後開幕，現在卻連打都不一定打得成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒與大聯盟工會如果要在7月展開新賽季，那麼雙方幾乎得在下週就談好關於薪資與薪資等爭議，否則將無法在6月時展開第二次的春訓，但今日有報導指出，許多球團為了想省錢，可能會不希望2020賽季開打。

日前《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）提出了球團方的薪資新政策，引起許多球員反彈，因為這樣將會使得許多高薪球員被大幅度砍薪，球員工會也並未就此方案提出回應。

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根據《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）指出，有些MLB的老闆「完全願意」在談判破裂的情況下，取消2020賽季。歐尼的消息來源告訴他，有些球團老闆為了能夠減少成本以及花費，非常願意取消新的球季，目前對於無薪假與裁員的做法，已經顯示出30支球團的分歧。

《CBS Sports》記者阿西薩（Mike Axisa）表示，為了省錢取消賽季是相當短視近利的行為，而且對聯盟長期的發展會造成嚴重的傷害。阿西薩認為，如果今年賽季取消是因為疫情導致的不得不，那大家其實是可以理解的，但如果因為錢的因素取消，對他來說將是不可以被原諒的。

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