NBA》種族歧視比病毒更可怕！「天勾」賈霸為抗議遊行發聲

賈霸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國明尼蘇達州警方上週因執法過當導致非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡一案，再度撕開美國種族歧視傷疤，讓全美各地紛紛有人走上街頭抗議。這也讓許多人關注到在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍在延燒之際，抗議者無視社交安全距離群聚抗議，以及多處商家和車輛遭破壞的暴力問題。

NBA的退役球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）為此投書《洛杉磯時報》，他表示儘管不想看到商店被搶劫、建築物被燒毀，但這都是因為美國非裔黑人被逼到了臨界點才會有這些抗議活動的發生。因此他坦承趁火打劫者應該受到譴責和法律制裁，但也強調了會挺身站出來絕對都是有正當的理由。

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賈霸認為黑人族群當前需要關注的不是抗議者是否有保持安全社交距離、偷走了幾件衣服或是縱火燒了警局，而是要擔心他們的家人會不會命喪警察之手，只是因為開車上街或出門慢跑，又或是他們更要擔心只能一輩子躲在家裡，因為種族歧視比感染病毒更為致命。

賈霸甚至說道：「美國非裔黑人長期居住在著火的建築中，多年來，隨著燃燒的濃煙逼近而感到窒息，種族歧視就像空氣中的塵埃，即使你感到窒息，還是有人視而不見。」

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