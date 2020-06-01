MLB》不願再被扣薪 球員推出新復賽方案、季賽打114場

大聯盟復賽遙遙無期。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟與球員工會關於復賽的的協商，在近日幾乎演變成透過媒體來放話的大戰，《美聯社》今透過消息來源公佈了球員方的複賽方案，其中賽季將來到114場，而且不得再減少球員的薪資。

日前《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）提出大聯盟方的新政策，其中在薪資上有極大的爭議，因為大幅削減了高薪球員的薪水，該方案讓聯盟頂薪球員僅能拿到自己原先23%的薪水，底薪球員也只能拿到原本薪水的47%。

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球員方今天提出了他們自己的方案，球季將打到114場而非砍半的82場，開幕日會訂在6月30日，季賽結束時間為10月31日，而季後賽方案則與大聯盟方相同，採取14支球隊入選，但與大聯盟方不同的是，球員方的季後賽時間將會比過往延長一個月，而且這個延長的季後賽方案得維持兩個賽季。

關於預支款項的部分，球員方要求下個賽季的春訓要付給球員1億美元，這與本季前提前支付給球員的1.7億美元薪水類似，1.7億也是2020賽季若真的取消後球員所能獲得的薪資總額。

由於大聯盟球員的薪水是依照他們出賽的場次來發給，因此這個114場的方案等於僅讓球員減少30%的薪水，而非原先的50%，同時球員工會也不會接受先前球團洩漏出的再減薪方案。而球員方提出的方案也提到，希望能夠在舉辦休賽季的明星賽或者全壘打大賽，好賺取更多額外收入。

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