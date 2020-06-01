NBA》喬丹手寫情書曝光！20頁手寫信以76萬元高價賣出

A 20-page handwritten Michael Jordan love letter, which sold six years ago for $2,560, sold early this morning for $25,703 in @IconicAuctions sale pic.twitter.com/rOs3X7zzQe — Darren Rovell （@darrenrovell） May 31, 2020

〔體育中心／綜合報導〕「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的相關商品，除了鞋子、衣服能賣之外，今有NBA記者指出，喬丹以前手寫的情書也被拿來拍賣，最終以2萬5703美元（約76萬台幣）賣出，價格相當驚人。

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喬丹的紀錄片近期熱映，相關商品售價也跟著水漲船高，之前他的親筆簽名的Air Jordan 1實戰鞋，以56萬美元（約1689萬台幣）賣出，成為史上最貴的籃球鞋。

驚奇的是，現在連喬丹過去親筆寫下的情書也被拿出來拍賣，這份20頁的情書在6年前以2560美元被賣出，現在更一路飆漲到2萬5703美元。相關消息一出，引起網友議論，大家開始好奇情書的女主角亨特（Amy Hunter），但也有人認為，情書這類是很私密的東西，怎麼能被拿出來拍賣。

籃球之神喬丹。（資料照，美聯社）

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