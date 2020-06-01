韓職》好想進場看球！ 韓球迷的這一幕連媒體也感動

10多名球迷因為無法進場看球，帶著球衣站在球場出入口鐵欄干外圍觀的這一幕，吸引媒體目光。（取自韓媒STARNEWS）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「是有多想看棒球，連球衣都帶著...」上週末結束的韓職兩支人氣球隊LG雙子和起亞虎3連戰，10多名球迷因為無法進場看球，帶著球衣站在球場出入口鐵欄干外圍觀的這一幕，吸引媒體目光。

韓媒STARNEWS今天撰文報導球迷期待進場看球的心情，因為如果不是受到武漢疫情影響，LG雙子在5月28日至31日本季首度作客起亞虎的比賽，很有可能吸引滿場球迷進場加油。因為這兩支球隊的對戰組合不但最受球迷喜愛，兩隊開季以來打出不錯戰績，更增加球迷進場的渴望。

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繼中職率先開打後，韓職也在5月5日開幕，但不像中職已有限度開放球迷進場，韓職因疫情尚未獲得控制，目前仍未訂出開放球迷進場的日期。因此，10多名球迷上週末在外野出入口將球衣掛在緊閉的鐵門上、扶住欄干為比賽加油的樣子，就吸引媒體目光。

一名起亞虎的男球迷就說：「因為新冠病毒不能進場看球，真的非常遺憾。現在能這樣子看球，真好!」率隊作客的LG總教練柳仲逸則在3連戰首戰前就表示，為了那些不能到場看球的球迷，無論雙方誰輸誰贏，一定會全力以赴。

LG雙子目前以16勝7敗排名第2，落後龍頭NC恐龍2場勝差，起亞虎則以12勝12敗和英雄隊並列第4。兩隊上週末3連戰是LG占上風，拿下2勝1敗。

10多名球迷因為無法進場看球，帶著球衣站在球場出入口鐵欄干外圍觀的這一幕，吸引媒體目光。（取自韓媒STARNEWS）

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