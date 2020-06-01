NBA》首位球隊老闆加入遊行 庫班領獨行俠球員參與集會

庫班。（資料照，美聯社。）

〔體育中心／綜合報導〕美國近日發生的警方執法過當導致非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡一案越演越烈，讓全美各地紛紛有人走上街頭抗議。而達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）今日帶領球員D.鮑威爾（Dwight Powell）、布朗森（Jalen Brunson）、J.傑克森（Justin Jackson）與克勒貝爾（Maxi Kleber）一同在達拉斯警局總部前，為佛洛伊德事件哀悼。

雖然他們像多數人一樣帶著口罩，不過身為職業籃球員的他們，高大的身材在人群中格外引人注目。此次在警局前的集會，除了為佛洛伊德事件哀悼，同時也為警方暴力執法和種族歧視問題開啟了討論的空間，另一方面也有治療集體性創傷的作用。

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在體育圈中，鮮少有隊伍像他們一樣公開參加集會，此舉也讓庫班成為首位加入反對種族歧視遊行的NBA球隊老闆，庫班表示:「這就是我們的社會、國家，我們都很受傷，所以我希望來這裡傾聽，可以更進一步瞭解非裔美國人當前所經歷的，我也想要表示獨行俠這支球隊會站在這裡提供一切所需的幫助。」

集會在祈禱和演講結束後，D.鮑威爾被問到為什麼要前來參與這場集會時，他回答:「所有人都應該關心公平正義，瞭解國家正發生什麼樣的事情，還有長期以來所面對的問題。」D.鮑威爾認為參與對話、聆聽意見、分享彼此的想法，這些都是非常重要的。

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