玉山盃》屏東縣10分大局 終場大勝宜蘭縣

屏東縣總教練蘇建榮。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕玉山盃全國青棒錦標賽，屏東縣首戰因雨裁定6局0:4不敵新北市。今天屏東縣重振旗鼓，面對實力有些差距的宜蘭縣隊，仍沒掉以輕心，前兩局攻勢尚無發揮，但3局下猛攻10分大局，終場17:2提前於6局扣倒宜蘭縣。

屏東縣教練蘇建榮。（記者林正堃攝）

屏東縣邱亭堯。（記者林正堃攝）

屏東縣4所高中聯軍，總教練由大同高中總教練、前義大犀牛球員蘇建榮領軍，前桃猿隊內野手翁克堯是屏東高中教練團成員之一，目前也在聯隊教練團陣中。

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蘇建榮說，出征之前，對於球隊的守備穩定度有信心，打擊也調整到最佳狀態，但因雨延後開打一週，本有些擔心球員的打擊狀況下滑，幸虧再次延賽一天的時間內，向桃園市球隊借了室內場地練打。

首戰不敵地主，但其實分數差距並不大。蘇建榮坦言，對比賽內容和球員表現很滿意，只是希望他們面對強敵不要怯場：「遇到好的投手，球員有時會打太急，球一出手就想打，把對方想得太強，也希望球員從中學習經驗。」

包含富邦盃，這是蘇建榮領軍的第3個盃賽，球員的進步他看在眼裡：「自己還在學習經驗，首先就是多練，若要贏強敵，不練都是騙人的。」

屏東縣潘宥誠安打後，一路狂奔滑回本壘得分。（記者林正堃攝）

屏東縣先發投手陳冠宇。（記者林正堃攝）

屏東縣竑瑋拿告。（記者林正堃攝）

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