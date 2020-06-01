柔道》睽違2個月回歸道場訓練 旅日「柔道女王」連珍羚好興奮

旅日「柔道女王」連珍羚今重返道場訓練。（連珍羚經紀團隊提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕隨著日本疫情趨緩，當地政府已解除緊急事態宣言，選手也陸續回歸訓練，繼續為東京奧運衝刺的旅日台將「柔道女王」連珍羚，今也在暌違近2個月後重返道場，能夠恢復訓練令她相當興奮。

日本政府因應武漢肺炎疫情於4月7日宣布緊急事態宣言，連珍羚所屬的小松製作柔道隊即刻停止訓練，但她並未因此鬆懈，除嚴格控管飲食，在家也維持基本訓練保持身體狀態。

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好消息是，日本已在上月25日全面「解封」，連珍羚今也正式回歸訓練，只是現在練習上仍有所限制，為避免與他人接觸，會以一個人的連攻法，或是壓制的輔助練習為主。

連珍羚在女子57公斤量級奧運積分排名第10，尚在奧運參賽安全名單內，事實上，原在上月25日就能確定門票到手，因疫情影響，國際柔道總會已宣布延長奧運積分週期至明年6月28日。

即便距離踏上夢寐以求的奧運舞台得再等一年，連珍羚保持正面心態，「除了所有的練習與比賽內容有調整，其他必須要做的事和練習都還是一樣，只要自己本身心中的信念不動搖，任何的阻礙都不是問題。」

另一方面，同樣旅日的商瑠羽則因訓練場地帝京大學尚未開放，目前還未能歸隊，尚以在家自主訓練為主，至於疫情是否影響到雙親於橫濱餐館的生意？她表示：「有休息幾天，也有調整營業時間，客人變得比往常還少。」

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