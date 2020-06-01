SBL》選秀會7月15日登場 「禁賽1年」規定取消

第17季SBL超級籃球聯賽洋將選秀會，塞森被九太科技挑中，成為史上SBL首位洋將狀元。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕籃協今第2度舉行第18季超級籃球聯賽球團會議，針對下一季制度進行討論。先前傳出球員若選擇不參加SBL選秀而是先去參加其他的聯盟，日後要回來參加SBL選秀，得要禁賽1年，最後這項規定並未通過。

上次球團會議結束後，一度傳出籃協將規定大專或是旅外球員，若不參加SBL選秀，而是先去參與ABL、NBL等其他聯盟，若他們未來想回到SBL參加選秀，就必須禁賽1年。

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此禁令消息一出引起外界討論，今籃協祕書長李一中透露，球隊飽受壓力，最後決議是球員未參加SBL選秀，而是直接加盟其他職業聯盟球員者，未來如需加入SBL時，應須參加選秀；籃協每年會根據實際狀況做滾動式修正，「無論是什麼等級的球員，若想加入SBL球隊，一定都要透過選秀。」

此外，今年的選秀會將在7月15日登場，相關選秀辦法近日內會出爐，報名截止日為6月15日，球員可以在7月1日前決定是否要退出，球隊也可以交易選秀權，選秀規則和過去並未有太大差異，但今年多了外籍生加入。另外，7月13、14日將比照先前的洋將選秀，舉辦選秀球員訓練營。

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