SBL》新球季暫定12月5日登場 「擔心選對手」不採用新賽制

SBL新球季暫定12月5日登場 。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕籃協今第2度舉行第18季超級籃球聯賽球團會議，針對下一季制度進行討論。先前提出新球季可能考慮改採「滾動積分制」的賽制，最終表決並未通過；另外在行銷方面，預計推出SBL Store，販賣相關商品，開幕日則暫定在12月5日。

上次會議中提出新球季考慮「滾動積分制」賽制，原擬定方向為後2名球隊若贏過前3名球隊可獲得2分積分，前3名球隊擊敗後2名隊伍則拿下1分，將以積分排名。

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李一中表示，經表決後將不會採用此賽制，「若採用此賽制，比賽會更有懸疑性，但擔心球季後面會有選對手的疑慮。」第18季賽制將取消上、下半季，改採單一球季，進行10個循環，每隊出賽40場，例行賽結束後展開兩輪季後賽，首輪將由前4名球隊交叉對決，採5戰3勝制，勝隊則進行7戰4勝制的總冠軍戰。

另外，國手保障薪資條款部分，最後決議入選FIBA正式國際賽包含亞洲盃、世界盃及亞運12人名單，均保障年薪120萬元，但必須要在同一階段內兩戰都登錄及上場才能取得資格。

SBL新賽季預計在12月5日登場，不過李一中表示，目前還得先等所有場館檔期拍板定案才能確定。SBL行銷方面，今行銷單位也做了簡報，預計未來會設立SBL Store在現場販賣商品。

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