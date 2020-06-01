網球》楊亞依看神劇學英文 期待7月全中運

楊亞依。（網協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕年初歷經澳網青少年賽事淬鍊，再隨台灣隊前輩出征聯邦盃女網賽，15歲的楊亞依經驗值大增，豈料預定今年轉戰職業的計畫受疫情影響暫緩，現在先在國內繼續練功，同時加強英文能力，除了請家教之外，也會看歐美劇加強聽力。

楊亞依表示，一直都很清楚英文的重要性，卻因得四處比賽，能上課的時間很少，她尷尬笑說：「有時到國外比賽，可能溝通上會有些問題，但總不可能一直跟人家一直說『Sorry、Sorry』，什麼都聽不懂。」

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現在一週上兩次家教課，但每次一小時左右的課程吸收有限，楊亞依為了記單字，會寫在便利貼上，並貼在所見之處增加記憶，此外，也透過看歐美劇《紙房子》（西班牙劇但可調成英文版本）加強聽力，「試著遮字幕看，但實在講太快，有時看完還不懂到底講了什麼。」

楊亞依目前一週6天的訓練，增強身體素質，包含力量、速度及耐力等，她說：「可能更專注在訓練，所以大家看到我都說變壯。」

3月聯邦盃結束後，楊亞依在上週的防疫盃才重回賽場，女單止步4強，本週持續在內湖網球中心出賽，下一場大賽瞄準7月的全中運，目前就讀南港高工高一的她說：「很興奮，也很期待跟隊友一起並肩作戰。」去年她代表新興國中拿下國中女子組單打及團體冠軍。

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