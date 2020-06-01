足球》研究指出：疫情嚴重影響姆巴佩價值

巴黎聖日耳曼前鋒姆巴佩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對於足球球員交易市場有相當大的衝擊，根據《onefootball》報導，一份最新能夠估算出球員價值的研究，巴黎聖日耳曼當家球星，法國頭號前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）的市場價值，已經從最高2億2500萬歐元，跌落至1億7700萬歐元。

姆巴佩。（資料照，法新社）

事實上所有足球員都受到嚴重的影響，研究顯示，若是如同法甲一樣因疫情提前停賽的球員，其本賽季之市場價值平均將會大幅滑落26.5%，而若是有成功復賽的球員，其平均市場價值仍會跌落17.7%；法甲於4月30日宣布本季賽事無法恢復舉行，根據研究的演算，這位效力於法甲豪門巴黎聖日耳曼的前鋒價值已經減少4800萬歐元，儘管他仍有相當1億7700萬歐元的價值，這在疫情過後可是相當驚人的數字。



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姆巴佩。（資料照，法新社）

球員價值下滑對於追求姆巴佩許久的西甲豪門皇家馬德里來說無疑是一大福音，因為將可以用更少的代價搶下這位僅21歲的法國頂級射手。姆巴佩與大巴黎的合約僅剩2年左右，如果他與近年法國頂級強權巴黎聖日耳曼的延長合約沒有共識，皇馬或是其他追求者可能在明年夏天以更便宜的價碼得到姆巴佩。

姆巴佩。（資料照，法新社）

然而根據報導，大巴黎又再一次為留下姆巴佩做努力，新的合約內容傳出將有可能增設不得轉隊至皇馬的條款，而這將大大降低這位兩次法國年度最佳球員空降西班牙的可能。

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