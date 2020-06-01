中職》兄弟「雙聖」開轟 二軍不敵桃猿狂轟濫炸

魏碩成。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕兄弟二軍今天在中信園區棒球場迎戰樂天二軍，兄弟派出受到王建民熱烈調教的魏碩成，但他先發僅投2局狂失7分，兄弟單場5失誤，雖然新人「雙聖」皆開轟，終場仍以10：18不敵樂天，吞下2連敗，不過目前以勝率7成10領先第二名的味全龍5.5場勝差。

今天的比賽為5月19日延賽的補賽，兄弟農場極力栽培的右投魏碩成此役在第1局投出3次保送、連續被敲安打丟5分，1局下樂天二軍先發投手萬昭清，也被兄弟打線追回2分。

請繼續往下閱讀...

2局上，魏碩成四壞球保送詹智堯，接著被林承飛轟出2分砲，他投完2局退場後，接替的吳蔚驊、邱品睿、楊達翔也被打得七葷八素，桃猿前5局就形成13：3遙遙領先。

兄弟二軍左外野手李聖裕在5局下敲出三分砲，本季第4轟，追成6：13落後。9局下，兄弟9局上派出去年選秀第四指名的新人捕手張聖豪，二軍生涯首打席就敲出一發陽春砲。

樂天二軍先發萬昭清此役投5局失6分，拿下本季二軍首勝。桃猿二軍敲出16支安打，林承飛、馮健庭都有單場3安的表現。兄弟二軍也出現14支安打，以張志強5打數3安打表現最佳，不過岳政華、杜家明、黃稚峰、陳偉漢、張志強皆出現守備失誤，兄弟終場10：18落敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法