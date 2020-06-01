網球》男女集中住宿落實防疫 美網堅持朝8月開打努力

美國網球公開賽堅持朝8月如期開打而努力。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕職業網壇飽受武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊，賽事自3月停擺迄今，美國網球公開賽堅持朝8月如期開打而努力，除了先前已曝光的包機方案，如今甚至傳出男女選手集中住宿管理、縮減男單盤數等強硬措施，勢必引發爭議。

2020美網預計8月底登場，由於紐約曾是疫情重災區，官方積極防疫，除了打算在歐洲、南美、中東等大都市包機，把各國選手直接送到紐約，屆時眾大咖球星必須配合在指定地點集中住宿，並限制選手隨行團隊人數，每天量體溫、做病毒檢測，以避免群聚感染風險等，只是相關規定繁瑣嚴格，連男單賽事都可能從原本5盤3勝改成3盤2勝制，已有部份選手醞釀反彈聲浪。

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對此美國網協職業賽事執行長艾拉絲特（Stacey Allaster）回應，這只是初步計畫，還有調整空間，並非最後決定，「大家努力讓比賽如期、安全進行，我們肩負重任。」今年度四大滿貫賽中，僅年初澳網順利舉辦；原定5月登場的法網紅土，已經兩度推遲，暫定9月27日才進行；6月底溫布頓草地則直接取消；至於8月31日舉辦的美網，雖然延期、更改地點等傳聞不斷，如今疫情趨緩，可望成為第一個抗疫開打的四大賽。

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