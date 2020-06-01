F1》復賽確定！7月紅牛主場奧地利閉門開跑

奧地利政府宣布F1確定復賽！（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕2020年F1賽程因武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，2020賽季前10場比賽全部延賽或者取消，許多車隊甚至出現嚴重的財務困難，讓人對於這項號稱全世界最頂級的賽車運動感到擔心，而如今F1復賽終於露出一絲曙光，根據《CNN》報導，F1獲准於7月5日於奧地利閉門復賽。

奧地利紅牛環賽道。（資料照，歐新社）

3月份澳洲大獎賽不畏疫情堅持要續辦，大批觀眾湧入現場，在當時澳洲疫情險峻的情況下是相當冒險的舉動，隨後法拉利車手維特爾（Sebastian Vettel）在賽事開始前提前離開澳洲，緊接著就是麥拉倫車隊工作人員染疫，最後F1的官方機構FIA才決定正式延賽，危機當前仍執意舉辦賽事在當時也引來許多負面評論。

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高海拔且環山繚繞的紅牛賽道。（資料照，路透社）

如今許多車廠因為疫情緣故陷入陣痛期，在沒有收入的情況下面臨嚴重的財務困境，傳統車隊威廉斯甚至因為實在撐不下去而拋售車隊股份，許多車隊也進行大動作裁員，法國廠隊雷諾日前也一度傳出要退出F1，如今《CNN》報導指出，FIA決定於7月5日在奧地利比賽場地紅牛主場「紅牛環賽道（Red Bull Ring）」舉行，此項消息來自於奧地利政府的官方聲明。

紅牛環賽道。（資料照，歐新社）

疫情過後的賽季時間所剩不多，報導指出F1將以同一賽道2連戰的方式來進行開幕，連續2周的周末於紅牛賽道進行賽事，同時也將會閉門舉辦，不會有觀眾入場，奧地利衛生部長安斯喬伯（Rudolf Anschober）表示賽事進行前將會進行完善且專業的安全計畫，以此應對病毒的來襲，據傳屆時所有車隊將會包機飛至軍事機場，此機場離紅牛賽道相當近，也因此奧地利才被選做是復賽的地點，尤其奧地利目前的死亡案例少於700人，遠遠低於其他歐洲國家。

紅牛環賽道。（資料照，歐新社）

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