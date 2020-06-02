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NBA》無緣季後賽也不鬆懈！ 勇士重啟訓練館5人現身

2020/06/02 08:38

勇士隊今已重新開放訓練中心供球員自願性進行訓練，圖為勇士一哥科瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA因為武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19） 疫情自3月中停賽至今，近期各地禁令陸續鬆綁，金州勇士本季雖已無緣季後賽，但隨著舊金山當地禁令將調整，今他們也開放訓練館，提供有意願的球員進行個人訓練。

勇士在停賽前戰績為15勝50負，也是本季第一支被屏除在季後賽門外的隊伍，而NBA預計會在近日發布復賽計畫，且會在佛羅里達的迪士尼樂園進行，儘管復賽可能會直接從季後賽開打，或是排除其他目前排名倒數的球隊，不過先前仍有媒體報導，勇士仍會在場館重啟後恢復訓練。

而今The Athletic》記者Anthony Slater在推特上透露，勇士隊今也開放訓練館，讓球員進行自願性個人訓練，並嚴格遵照NBA的防疫準則，球員及隨行人員在進入訓練館都必須量體溫、一次最多就是4名球員在場內訓練。而2個多月以來設施首次重新開放，Slater也透露大約有5位球員現身進行訓練。

勇士過去連5個球季闖進總冠軍戰，並拿下3冠，但本季在奪冠班底杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）等人相繼離隊，加上K.湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）接連因傷缺席，停賽前就確定無緣季後賽。儘管如此，球團仍希望球員保持活力，提前開始展開夏季訓練計劃。

勇士隊最快能在6月15日重新回到大通中心訓練。（資料照，美聯社）

而繼勇士之後，現在全聯盟僅剩公牛、活塞和馬刺還沒重新開放訓練中心，據悉公牛打算在當地時間週三開放，活塞暫定6月12日重啟，至於馬刺目前仍沒有明確的重啟時間表。

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