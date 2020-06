NBA》無緣季後賽也不鬆懈！ 勇士重啟訓練館5人現身

勇士隊今已重新開放訓練中心供球員自願性進行訓練,圖為勇士一哥科瑞。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA因為武漢肺炎(新型冠狀病毒疾病,COVID-19) 疫情自3月中停賽至今,近期各地禁令陸續鬆綁,金州勇士本季雖已無緣季後賽,但隨著舊金山當地禁令將調整,今他們也開放訓練館,提供有意願的球員進行個人訓練。

勇士在停賽前戰績為15勝50負,也是本季第一支被屏除在季後賽門外的隊伍,而NBA預計會在近日發布復賽計畫,且會在佛羅里達的迪士尼樂園進行,儘管復賽可能會直接從季後賽開打,或是排除其他目前排名倒數的球隊,不過先前仍有媒體報導,勇士仍會在場館重啟後恢復訓練。

而今《The Athletic》記者Anthony Slater在推特上透露,勇士隊今也開放訓練館,讓球員進行自願性個人訓練,並嚴格遵照NBA的防疫準則,球員及隨行人員在進入訓練館都必須量體溫、一次最多就是4名球員在場內訓練。而2個多月以來設施首次重新開放,Slater也透露大約有5位球員現身進行訓練。

Expectation remains that Warriors won't be part of any NBA restart, but there's an obvious need to sharpen skills, get on training programs for the summer and eventually be able to do group workouts/scrimmages and perhaps mini training camp https://t.co/1QKpSmzvlb