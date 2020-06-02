NBA》尼克帥位已是囊中物？傳灰狼前主帥開始籌組教練團

前灰狼主帥希波鐸目前被曝是尼克新教頭的領跑者。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克隊本季戰績慘淡，停賽前排在東部倒數第三，之前傳球團有意拔掉暫代總教練的米勒（Mike Miller），目前呼聲最高的人選是前灰狼主帥希波鐸（Tom Thibodeau），雖然一切都尚未定案，不過顯然希波鐸對得到這份工作相當有信心，今美媒曝他已經在籌組自己的教練團。

近期尼克隊將總管更換成體育經紀人羅斯（Leon Rose），希望借重他銳利的眼光來幫助球隊作出補強，而這位知名經紀人與前灰狼教頭希波鐸（Tom Thibodeau）和《ESPN》電視球評的小范甘迪（Jeff Van Gundy）都相當要好，他們都被認為是可能接手尼克主帥的人選，不過上週《The Athletic》名記者Shams Charania透露，希波鐸現階段仍是新教頭的領跑者。



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而《紐約每日新聞》記者Stefan Bondy今撰文透露，有消息指出希波鐸對得到這份工作信心爆棚，所以他已開始打電話來籌組自己的教練團隊，而《紐約郵報》記者Marc Berman則是跟進爆料，許多希波鐸的前同事們都非常渴望加入他團隊，而其中一位最可能已經接到希波鐸電話的人，就是之前同樣跟希波鐸都在公牛、灰狼教練團的日籍助教吉本（Dice Yoshimoto）。

62歲的希波鐸，擁有8年的NBA球隊執教經歷，曾6次率隊晉級季後賽，而他1990年進入NBA執教第一份工作就是在灰狼擔任助理教練，2010年開始則在公牛執教，直到2016年後又重新回到明尼蘇達，生涯的執教戰績是352勝246敗。

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