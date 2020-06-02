NBA》不滿車窗被砸痛毆白人暴徒 前球星道歉「做了錯誤示範」

JR史密斯。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死案，引起全美多座城市發生暴動，而前NBA前球員「神經刀」J.R.史密斯（J.R. Smith）日前車窗遭白人暴徒趁亂打破，讓他氣到狂揍暴徒一番，事發後，他澄清此事與種族無關，不過今他表示對此相當後悔，認為自己做出了不好的示範。

美國黑人佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案引眾怒，全美城市民眾紛紛走上街頭抗議，但部分示威卻變了調，洛杉磯街頭就發生暴徒亂砸汽車的事件。據J.R.史密斯表示，當時他正在發水給參與抗議的民眾，沒想到一回過頭就發現，有人正在破壞他汽車的車窗，讓他氣憤不已，馬上就衝去狂揍白人暴徒，連對方倒地也不放過，用腳連續踢他的頭，暴徒最後拔腿落跑。

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「我只是想讓你們知道，在你們看到的影片之前發生了什麼事，這群白人中的一位把我的車窗整個打碎，所以你們也看到影片，我追上他直接爆打他一頓，」J.R.史密斯在受訪時說道，「這跟仇恨和種族問題，我揍他就是因為他把我的車窗打破，就是這樣。」

不過在事後冷靜下來，J.R.史密斯今也坦言當時的處理方式其實相當不妥當，「我今年34歲，有4個女兒，她們年紀都還很小，無論我的行為是正確還是錯誤，我都不想讓女兒們對她們的爸爸有這樣的印象，認為她們的老爸是一個會做出這種事的人。」

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