MLB》曾獲譽「沙巴西亞2.0」巴西大物左投遭天使釋出

勇士時期的高哈拉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，大聯盟近日陸續釋出小聯盟球員，根據《The Athletic》記者艾達亞（Fabian Ardaya）指出，天使隊也在上週釋出39名球員，其中包括巴西左投高哈拉（Luiz Gohara）。

艾達亞今在推特公布遭天使釋出的39名球員完整名單，同時提供前兩年的釋出人數作為參考，2019年3月至5月天使共釋出29名球員、2018年則是19位。

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《MLBTR》隨後撰文點名在這波名單中最受矚目的高哈拉，這位23歲的巴西左投曾是倍受看好的新秀，2017年1月水手將他交易至勇士，高哈拉該季在小聯盟繳出防禦率2.62、K/9值10.7的不俗成績後，迎來大聯盟初登板。

高哈拉登上最高殿堂後，曾靠著火球與犀利的速球成為鎂光燈焦點，更被譽為「年輕版的沙巴西亞（CC Sabathia）」，不過在大聯盟出賽仍不穩定，2017、18年在勇士合計僅出賽14場，留下1勝4負、防禦率5.33的成績。

2019年高哈拉受到肩傷所苦，一場比賽都未投就在7月遭到勇士釋出，隨後與天使簽下小聯盟合約，不過轉換新東家後他亦未有任何出賽機會就又遭釋出，重返大聯盟之日看起來愈加遙遙無期。

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