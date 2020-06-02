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角力》在家沒事做竟挑戰老媽 達比修繼子遭前世界冠軍「瞬殺」（影音）

2020/06/02 11:51

達比修有老婆山本聖子（右），是前日本女子角力世界冠軍。（資料照，圖片取自達比修有推特）

〔體育中心／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情重創美國，不僅運動產業大受影響，連許多學校也宣布停課，許多學生只能停課在家，其中也包含日籍強投達比修有妻子達比修聖子熱愛棒球大兒子，而沒球賽看又停課沒事做的他，今天竟然向老媽發起角力挑戰，沒想到卻被前世界冠軍老媽摔得七葷八素，讓網友全笑翻！

小熊隊強投達比修有的老婆達比修聖子，過去曾是知名的日本女子角力選手，曾在3個不同量級拿下4座世界角力冠軍，而她與前夫日本手球代表永島英明所生下的大兒子，不愛手球反而和現在的老公達比修有一樣熱愛棒球，然而因為疫情的關係，只能待在家閒閒無事做，沒想到今天他竟突發奇想向媽媽發起角力挑戰。

然而就在達比修聖子稍早上傳中的影片中，只見這位今年約12歲的小小棒球選手，赤著上身和前世界冠軍老媽過招較量，沒想到開賽不到2秒馬上就被瞬間被老媽壓制在地，之後他雖然多次嘗試扳倒老媽，不過卻總是馬上就被前世界角力冠軍「瞬殺」。

聖子最後哭下不得地寫下：「在家的時間太長，只好向前世界角力冠軍發起挑戰的棒球少年，雖然接你的球很痛，但角力你還是贏不了你老媽啦！」兩人逗趣的小比劃也讓網友都笑翻，紛紛留言「提早進入叛逆期卻打不贏老媽？」、「兒子完全被壓制住了啊」，還有網友搞笑留言表示兒子打不過能不能換繼父上，「想看達比修有PK老婆阿！」

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