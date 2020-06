角力》在家沒事做竟挑戰老媽 達比修繼子遭前世界冠軍「瞬殺」（影音）

達比修有老婆山本聖子(右),是前日本女子角力世界冠軍。(資料照,圖片取自達比修有推特)

〔體育中心/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情重創美國,不僅運動產業大受影響,連許多學校也宣布停課,許多學生只能停課在家,其中也包含日籍強投達比修有妻子達比修聖子的熱愛棒球大兒子,而沒球賽看又停課沒事做的他,今天竟然向老媽發起角力挑戰,沒想到卻被前世界冠軍老媽摔得七葷八素,讓網友全笑翻!

小熊隊強投達比修有的老婆達比修聖子,過去曾是知名的日本女子角力選手,曾在3個不同量級拿下4座世界角力冠軍,而她與前夫日本手球代表永島英明所生下的大兒子,不愛手球反而和現在的老公達比修有一樣熱愛棒球,然而因為疫情的關係,只能待在家閒閒無事做,沒想到今天他竟突發奇想向媽媽發起角力挑戰。

My son trying to beat me up lol

家にいる時間が長すぎてレスリング元世界チャンピオンに挑んできた野球少年。



まだまだ勝てるね



けど、確実に君の球は痛すぎてもう受けれないpic.twitter.com/d6RxndbpuH