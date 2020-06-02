NBA》美警害死非裔男 馬刺教頭嗆川普：無腦、躲在白宮的懦夫

馬刺教練帕波維奇2日針對非裔男子佛洛伊德之死怒批川普，在出事後一直躲著，根本是躲在白宮地下室的懦夫，並強調現在的情況白人更需要挺身而出，表明不能容忍警察暴力及種族主義這類行為。（資料照，歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德（Goerge Floyd）之死在全美各地引起大規模示威活動，美國總統川普卻態度強硬，將攻擊警方的暴動行動定義為國內「恐怖行為」，甚至要求各州出動員警控制暴動，否則將援引《叛亂法》出動美軍來鎮壓。馬刺教練帕波維奇（Gregg Popovich）2日首度對此事件發聲，將矛頭指向川普，怒批川普出事後一直躲著，根本是躲在白宮地下室的懦夫，並強調現在的情況白人更需要挺身而出，表明不能容忍警察暴力及種族主義這類行為。

針對明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，帕波維奇2日首度發聲時痛批川普，指川普在出事後一直躲著，甚至沒有發表任何講話，他還嗆川普就像個懦夫一樣，躲在白宮的地下室裡，怒轟川普造成這樣的局面卻像小學生一樣逃跑。他認為川普如果還有腦，就應該站出來說一些話，即使川普的腦有99％的成分是市儈，也應該出來說幾句讓大家團結的話，像是站出來公開說：「黑人的命也是命」。但川普卻毫不在乎，而是完全只關心自己的好處，甚至在事情演變成現在的情況後，川普依然只關心自己。帕波維奇酸川普「對他來說，更重要的是安撫他的那一小部分追隨者。」

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對於佛洛伊德遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋跪壓脖子致死，帕波維奇也指出，過去大家都看過這種警察暴力和種族主義，但卻沒有任何改變，這也是為什麼這些抗議的人如此憤怒。在無人領導、也不知道問題的情況下，永遠都不會發生改變，他認為如今已是面對問題的時候，強調「美國白人一直在逃避這個問題，逃避這個問題已經變成我們的特權，這也需要改變。」

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