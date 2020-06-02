NBA》力挺拓荒者一哥 柯瑞：沒目標打球真的不容易...

柯瑞（右）受訪力挺里拉徳（左），表示沒目標真的很難在場上專注。（資料照，今日美國）

〔體育中心／台北報導〕隨著疫情趨緩，NBA復賽露曙光，但有美媒爆料，屆時不是所有球隊都能參賽，無緣季後賽的球隊，恐怕打完例行賽就得提前放暑假，讓拓荒者明星後衛里拉德（Damian Lillard）相當不滿，宣布若復賽後只讓他們打幾場例行賽，那麼他絕對不會上場比賽，引發軒然大波。而勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今在受訪時力挺里拉德，表示自己能完全能理解對方的心情。

3月停賽前，僅東部公鹿、暴龍、塞爾提克，及西部湖人共4隊確定晉級；墊底的勇士先遭淘汰。然而先前卻有美媒爆料，為避免占用檢驗量能、減少感染風險，屆時聯盟恐怕不讓所有30支球隊參與，戰績太差者將直接結束球季，不過如此一來，排在東西部第9或第10名，原本還有機會一拚季後賽門票的4支球隊恐怕就無法接受這樣的結果。

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球隊暫居西部第9的拓荒者一哥里拉德受訪時就跳出來表達自己的不滿，宣布如果賽季重啟，拓荒者沒有機會進入季後賽的話，他雖然仍然會和球隊在一起努力訓練，但是比賽期間，只會待在板凳上，絕對不會上場。沒想到此話一出竟引發軒然大波，讓他只得出來澄清自己並沒有要罷賽的意思。

「我覺得他（里拉德）會這樣說，是因為心態上很難去在適應在休息那麼長之後，又得去準備一些你不在乎的比賽，我無全能理解，」柯瑞在接受直播節目訪問時說道，「到比賽球場、為此竭盡全力，但打完5場卻又馬上沒球可打，這樣你很難認真投入所有精力吧！」

NBA預計會在近日發布復賽計畫，且會在佛羅里達的迪士尼樂園進行，不過勇士在停賽前戰績為15勝50負，成為本季第一支被屏除在季後賽門外的球隊，因此，如果下季要到12月才開打的話，柯瑞和他的隊友們就等於有9個月沒有正式比賽可打，恐怕同樣也會面臨相當煎熬的情況。

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