網球》小孩至今不知母親是大滿貫冠軍 李娜：希望他們過自己的人生

李娜。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕退役名將李娜是中國網壇最具影響力的人物之一，去年更成為首位入選網球名人堂的亞洲球員，不過她日前卻表示，小孩至今仍不知道母親的職業，坦言希望孩子「過自己的人生」。

李娜在2011年法網奪得生涯首座大滿貫冠軍，成為首位奪得大滿貫冠軍的中國球員，2014年再於澳網奪冠，世界排名也來到生涯新高的第2名，不過該年9月就因膝傷急流勇退、宣布退休。

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李娜與教練姜山在2006年結婚，婚後育有一雙兒女，她近日接受專訪時談到，因為家裡沒有任何網球相關的東西，至今孩子都還不知道母親曾經是一名頂尖的網球選手，「因為我覺得，你已經退役了，就沒有必要再去回憶原來打球的時光。就算你想再多，也不會改變你以後要怎麼過日子。」

在兩個孩子眼中，李娜就是個平凡的母親，女兒被問及母親的職業時都是這麼回答：「我媽媽是沒有工作的」。李娜希望自己的經歷不要帶給兒女任何影響，「不管他們的父母還是兄弟姐妹，再怎麼出眾或再怎麼出名，其實跟他本身是沒有任何關係的，那是別人的人生。你要過的是你自己的人生。」

至於孩子未來有無可能繼承網球之路，李娜則樂見其成、只有一個但書，「他們的任何選擇我都會大力支持，但只有一點，不要今天選，明天放棄。這是你自己選的路，你就是跪著也要走完。」

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