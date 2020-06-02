日職》陽岱鋼高飛犧牲打建功 巨人火球新洋投卻大放火（影音）

陽岱鋼。（資料照，圖片取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕繼台、韓之後，日職在進入6月後終於展現活力，今起各隊將展開2個多月以來首次對外練習賽，效力巨人的陽岱鋼也被排進先發打序，在今巨人主場迎戰西武獅，擔任先發第8棒中外野手，前5局打完雖然沒能敲安，不過第2打席敲出中外野高飛犧牲打，打回一分打點。

巨人今展開與西武的練習賽二連戰，陽岱鋼首局在一壘有人兩出局時上場打擊，面對西武先發髙橋光成142公里的速球，第一球就出棒，可惜只打成三壘方向滾地球遭刺殺在一壘。

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4局下第2打席，1人出局三壘有人時，再度面對髙橋光成148公里的速球，陽岱鋼這次敲出中外野方向深遠飛球，讓隊友中島宏之能順利回本壘得分，也把讓比數拉開到5:1。

然而5局上巨人換上新洋投畢耶拉（Thyago Vieira），面對8名打者雖然只被敲出1安，但壞球連發，0.2局就出現高達5次四壞球保送，讓西武單局狂灌5分，反以6：5將比分超前；不過西武先發髙橋光成5下控球也出狀況，被敲2安後，坂本勇人先敲出右外野高飛犧牲打追平比分，老將亀井善行再補上中間方向安打，幫助巨人在前5局打完，暫時以7：5領先西武。

畢耶拉。（取自推特）

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