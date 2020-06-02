玉山盃》高雄市漂亮逆轉 9比6勝新竹市

領隊余政憲（中）坐鎮督軍，高雄演出漂亮的逆轉勝比賽。（記者洪定宏翻攝）

［記者洪定宏／高雄報導］玉山盃全國青棒賽預賽開打，高雄市代表隊上週六以18比2，首勝南投縣；今天迎戰新竹市，原本1比5落後，卻在四局上半大反攻，一口氣拿下5分，以6比5逆轉，雖然一度被追成6比6平手，但氣勢如虹的高雄，安打連連，終場以9比6，擊敗新竹市。

高雄市代表隊以高苑工商為主體，再從普門中學及三民高中擇優組成，由高苑工商董事長余政憲擔任領隊，總教練李來發，教練包括謝豐駿、洪榮宏、胡睿呈。

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高雄市上週六以18比2，首勝南投縣；今天上午迎戰新竹市，先發名單：一棒劉俊豪一壘手、二棒馬鋼三壘手、三棒孔念恩右外野手、四棒馬傑森游擊手、五棒范育銓指定打擊、六棒楊強森左外野手、七棒黃秉揚二壘手、八棒陳致嘉捕手、九棒劉貴元中外野手、投手鍾昀臻。

比賽由高雄市先攻，卻在一局下半，不僅失誤連連，更不斷被新竹市擊出多支安打，連續丟失5分。

二局下半，高雄市回神，阻止新竹市攻勢；三局上半，劉貴元獲保送上壘，劉俊豪也靠新竹市失誤上壘，馬鋼的一壘安打，讓劉貴元奪得第一分。

四局上半，高雄全力反攻，黃秉揚擊出內野安打，再盜上二壘，劉貴元獲保送上壘，劉俊豪擊出二壘安打，黃秉揚得第二分。

馬鋼獲保送上壘後，孔念恩轟出三壘安打，劉貴元、劉俊豪、馬鋼先後奔回得分，馬傑森再擊出一壘安打，孔念恩得第六分，逆轉勝新竹市，高雄暫時以6比5領先。

五局下半，新竹市穩住陣腳，搶到1分，拉成6比6平手；不過，六局上半，又遭遇亂流，高雄孔念恩擊出一壘安打，靠馬傑森的內滾球，站上二壘，林家鋐再擊出二壘安打，孔念恩得第七分，再度領先。

緊接著，高育佐、黃秉揚、毛英傑接連安打，讓林家鋐、高育佐奔回得分，高雄以9比6領先。

從六局下半到最後的九局下半，雖然新竹市守住頹勢，沒讓高雄得分，卻也無法再越雷池一步，終場以6比9戰敗，非常可惜。

孔念恩（中）在四局上半，擊出三壘安打，為高雄奠定逆轉勝基礎。（取自網路直播）

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