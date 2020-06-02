籃球》人權鬥士林書豪在中國籲「亞裔挺黑人」 網友反問香港、新疆不是人？

林書豪。（資料照，圖片取自微博）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，中國CBA職業男籃自今年1月底停賽迄今，無球可打的人氣外援林書豪，持續關注美國種族歧視問題，今再度發聲呼籲「亞裔挺黑人」，卻引發網友熱議，甚至有人反問：「鎮壓更慘的香港、新疆不是人？」

林書豪形同「人權鬥士」言論，只鎖定美國而忽略中國，更對香港、新疆等狀態保持沉默，自然令眾網友質疑標準不一，還造成激烈論戰，「人民幣，香啊！ 」、「支那病毒害死三十幾萬人，屁都不敢放一聲」、「香港人連黑人都不如」、「虔誠教徒然後中共拆教堂迫害教徒無視」、「怎麼沒看到你為香港和新新疆說話？」、「一樣的事情幾乎每天都在香港發生。」、「他不是美國人嗎，關心美國情勢錯了嗎 」、「雙標不意外 」、「跟LBJ一樣熱愛軟妹幣啊 」、「想想我們科比哥對他的鄙視，真是以德報怨」 、「某些人就愛在安全的地方表現道德至高點」

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美國黑人男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼蘇達州慘遭警察壓頸致死風暴，在全美引發連串反種族歧視示威，也受全球體壇高度關注，向來關注種族議題的林書豪，先前跳出來要亞裔美國人團結，一起對抗種族歧視，如今他又在社群網站貼出亞裔人士聲援非裔人士照片，還留言表示，黑人的命也是命，「請大家對父母、兄弟姐妹、朋友解釋為黑人伸張正義如此重要的原因，請成為一個有教養、見多識廣的好人。」

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