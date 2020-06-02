指揮中心拍板！台北羽球公開賽9月登場 疫情後全球首個國際賽事

台北羽球公開賽9月登場，圖為台灣世界球后戴資穎2018年參加台北羽球公開賽。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今日上午已與中華民國羽球協會針對9月1日將在台舉行的台北羽球公開賽進行討論，指揮中心原則上已同意舉辦，但須做好分流作業，也預計將會開放觀眾進場為選手加油，可望成為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）發生以來，首個舉行國際運動賽事的地方！

陳宗彥表示，因為武漢肺炎的關係，羽球從英國公開賽以後，就停止國際賽事，其實不只是羽球，各項運動國際賽事都終止。

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陳宗彥指出，羽球協會希望9月1日在台舉辦的台北羽球公開賽可照常舉行，今日早上特別來做討論，指揮中心原則上同意，大家會一起努力，協助在防疫下順利舉辦，希望讓世界看到台灣，應該全球第一個恢復國際賽事的紀錄，後續日本、韓國公開賽也都看台北如何籌措、做好防疫措施辦理。

陳宗彥說明，早上交換意見主要包含從入境到比賽之前，入境選手會住專屬飯店、有選手村，仍要進行居家檢疫，但會提供一些專屬場地做為賽前的練習，各國選手團進團出、分時段練習，做好動線區隔，等到正式比賽，也都有詳細規劃。

陳宗彥說明，目前國內現有規定是居家檢疫14天，會讓國際選手知道相關防疫措施，但截至報名、比賽還有一段時間，屆時因為疫情改變、調整防疫措施，也都會提供給羽協，強調一起來辦好。

陳宗彥也提到，預計將會開放觀眾，像是目前中華職棒已沒有限制人數，9月1日當然也希望更多觀眾進場為選手加油，屆時觀眾、教練、選手都有不同的動線去做防護措施。

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