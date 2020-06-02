日職》赴日44打席轟不出來 陳偉殷前隊友終於開轟了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟累積92轟的前馬林魚重砲鮑爾（Justin Bour），新球季轉戰日職阪神虎，不過表現不如預期，在之前的17場熱身賽當中都沒有開轟過，而他在今日與廣島鯉魚的練習賽中終於終結全壘打荒，展現大聯盟強打者的威力。

鮑爾加盟阪神虎，在開季熱身賽都擔任主力第四棒，但卻是水土不服，17場總計43打席，僅敲8支安打，且都是一壘安打，沒有長打和全壘打的表現。

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日職因疫情停賽2個月，預計將在19日迎接開季，今天也展開練習賽，阪神首戰迎戰廣島，教練團仍將鮑爾安排在第四棒，守一壘。鮑爾2局下首打席獲得四壞球保送，4局下一壘有人時，相中藤井皓一記偏高速球，將球擊向右外野大牆之外，形成一發2分砲，這也是睽違45打席後的首轟和首支長打。

鮑爾此役3打數1安打，獲得1次保送和三振，阪神終場以3：2險勝。阪神監督矢野燿大日前受訪時曾坦言，雖然還在調整的階段，但他的打擊狀況十在令人擔憂，不過鮑爾這一轟也證明自己已經逐漸適應日職。

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