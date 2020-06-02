日職》陽岱鋼先發敲安、貢獻1打點 吳念庭沒表現

讀賣巨人台灣好手陽岱鋼。（圖片取自巨人隊官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕日職今天進行練習賽，讀賣巨人台灣好手陽岱鋼擔任先發中外野，扛第八棒，4打數敲1安，有一支高飛犧牲打，進帳1分打點。巨人隊終場以7：9不敵西武獅。

陽岱鋼首打席敲滾地球出局，第二打席敲中外野高飛犧牲打，為球隊攻下1分。陽岱鋼第三打席敲飛球遭接殺，第四打席擊出中間方向安打。讀賣巨人隊第9局下2出局攻占滿壘，陽岱鋼面對西武20歲投手平良海馬，他敲一壘方向滾地球出局，成為全場最後一個出局數；總計陽岱鋼此戰4打數1安1打點。

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西武台灣小將吳念庭今在第8局上代打，擔任指定打擊位置，首打席敲一壘方向滾地球出局，第二打席吞三振，沒有表現。

巨人隊王牌投手菅野智之此戰4局賞5次三振，被敲2安，包含挨西武洋砲史班根柏格（Cory Spangenberg）的陽春砲，失掉1分。中繼的巴西籍洋投畢耶拉（Thyago Vieira）僅投0.2局丟5次保送，被敲1安，失掉5分；藤岡貴裕0.1局無失分，戶鄉翔征後援4局失3分。

西武先發投手高橋光成5局失7分，平井克典、洋投蓋瑞特（Reed Garrett）、增田達至、平良海馬各投1局無失分。

西武獅吳念庭。（資料照，記者黃志源攝）

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