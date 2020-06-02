玉山盃》首局就搶2分！ 金門縣輸強敵新北市 教頭仍滿意

金門縣首度組軍挑戰玉山盃，從宜蘭縣手中拿下隊史首勝，今天不敵強敵新北市。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕玉山盃新軍金門縣今天迎戰強敵新北市，賽前金門縣教練團原本評估一分難求，但子弟兵頗爭氣，首局就趁對方投手投出保送，第5棒林家誼擊出適時安打先取2分。雖然最終仍在7局被2:12提前結束比賽，但金門縣總教練黃國偉坦言，已超乎預期。

黃國偉說，本來預期會是場至少0:20的懸殊比賽，但球員首局就斬獲2分：「坦白說滿意外的，之後我們的目標是能夠撐滿9局是最好，可惜最後那個傳球失誤，讓對方取得2分。這場給球員們90分評價，最後的失誤該扣10分，不過還是很滿意了。」

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金門縣林家誼敲出帶有2分打點的三壘安打。（記者林正堃攝）





首度組軍挑戰玉山盃，金門縣首戰就締造歷史，從宜蘭縣手中拿下隊史玉山盃首勝。如今面對強敵新北市，力撐7局、首局還有分數進帳。黃國偉說：「我們很少有機會出去比賽，一趟下來可能都要花8、10萬。有告訴球員打一場就賺一場，也要學一些東西回去，金門在地的鄉親也都會關注。」

新北市總教練周宗志則說，金門縣實力其實不錯，他說：「印象最深刻的是那個捕手（楊肅維），他的接球跟傳球臂力都不錯，是不知道他的年紀，但如果培養起來應該是很不錯的選手。」

金門縣先發投手洪睿澤。（記者林正堃攝）

金門縣許伯庠。（記者林正堃攝）

新北市先發投手劉志宏。（記者林正堃攝）

新北市許元泰。（記者林正堃攝）

新北市林吳晉瑋。（記者林正堃攝）

新北市林子崴。（記者林正堃攝）

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