羽球》同意舉辦台北公開賽 羽協已呈報至BWF等待定奪

台北羽球公開賽有望成為疫情以來，國內第一個登場的國際賽。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台北羽球公開賽有望成為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）以來，國內第一個登場的國際賽，今日中央流行疫情指揮中心同意羽球協會舉辦，並提供防疫辦法供參。羽協秘書長李侑龍表示，今早和指揮中心開完會後，確定賽事朝舉辦之目標前進，也把整體防疫計畫呈報至世界羽聯（BWF），屆時就看BWF如何拍板定案。

台北公開賽屬於世界巡迴賽超級300系列、總獎金50萬美元（約1500萬台幣），今年在9月1日於台北小巨蛋登場，國內好手周天成、王子維等預計會參賽，而屆時會有196個國家進行現場直播，能讓全球看到台灣的防疫成效。

請繼續往下閱讀...

台北賽預計在7月底截止報名，國內選手參賽意願高，但最棘手問題是外國選手入境後，而指揮中心建議外國選手來台前需附3天前檢疫報告，確定陰性及抵台後體溫正常才能入境，再來需至大會安排檢疫旅館待5天，並在第6天確定檢驗為陰性，才能至選手村、比賽會場報到。李侑龍表示，預計規劃在選手檢疫期間的訓練場地，同國家的選手會採「團進團出」方式。

至於外國選手在比賽結束後不能立刻出境，需續留台灣並再次檢驗確定陰性才能出境，等於選手參加台北賽要待在台灣至少10天以上才行，恐影響參賽意願。李侑龍認為，羽協一定要遵照指揮中心給予的建議辦理，全力做好防疫措施，目前就是先將防疫計畫送交BWF，是否能舉辦就看BWF的決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法