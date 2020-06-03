中職》耍寶紅到國外去 兄弟吉祥物出新招「套」球迷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟吉祥物「小翔」在洲際球場本壘後方耍寶，搞笑表現吸引國外媒體熱議，也圈到不少海外粉絲。如今中職開放球迷進場，他在昨天比賽中又大秀新招，拿著呼拉圈套人，還找球迷玩呼拉圈。

中信兄弟吉祥物小翔的搞笑表演，為之前閉門戰增添許多樂趣，在觀眾席燙衣服更紅到國外去，不時會拿著牌子學主審判好壞球，還會用行李箱深蹲，更曾在本壘後方大動作舞動身軀，一度引起是否干擾投球的話題。

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中職逐漸開放球迷進場，小翔昨天再露一手，他自備呼拉圈與球迷互動，一下拿來套球迷，一下還要求觀眾來玩呼拉圈，若是太快掉下來，小翔還會取笑人家，畫面十分有趣。

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