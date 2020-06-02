足球》德甲復賽首見帽子戲法 桑喬聲援美國種族歧視抗議

桑喬進球後秀出「佛洛伊德的正義（Justice for George Floyd）」上衣，隔海聲援美國種族歧視引發的抗議活動。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕德甲復賽第4輪多特蒙德對帕德博恩之戰，20歲桑喬（Jadon Sancho）大演「帽子戲法」，下半場連進3球，助多特蒙德6：1大勝，這位英國新秀進球後還秀出「佛洛伊德的正義（Justice for George Floyd）」上衣，隔海聲援美國種族歧視引發的抗議活動。

由於主力前鋒哈蘭德（Erling Braut Haaland）受傷，桑喬復賽後首度先發，儘管上半場沒機會開胡，下半場他大發神威，第57、74、90分鐘連中三元，本季已進17球，累計德甲也達30球。桑喬成為近31年來，英格蘭球員在英超之外五大聯賽首度上演「帽子戲法」，身價已高達1.17億歐元（約39.6億台幣）。

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父母親來自千里達的桑喬，第1球破網後脫掉球衣，露出裡頭用麥克筆寫字的T恤，紀念因美國警察暴力執法而喪生的佛洛伊德，還因此領到黄牌，賽後他說：「這是職業生涯第一個帽子戲法，卻也是我感覺痛苦的時刻，當今世上正在發生愈來愈重要的事，我們必須解決，幫助並做出改變。」

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