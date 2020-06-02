網球》「夜市球王」曾俊欣睽違2個月出賽奪勝 楊宗樺爆冷出局

曾俊欣。（中華民國網球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕109年球星防疫盃全國網球錦標賽第2站，大會頭號種子「夜市球王」曾俊欣首度亮相，雖然3個月沒有正式比賽，但對陣從會外賽起步的蔡宗翰，最終仍輕鬆寫意以8：5晉級，次輪將碰上蔡長霖。

目前男單世界排名280名的曾俊欣，3月赴烏克蘭出征台維斯盃，未料遇到全球武漢肺炎高峰期，返台後還被迫居家隔離14天，之後職業賽也陸續停擺，曾俊欣只能被迫自主訓練，並加強重量訓練和體能，維持比賽手感。

請繼續往下閱讀...

男單第二種子「小胖」楊宗樺出師不利，今天面對國體大尹邦碩，尚未找回巔峰身手，失誤過多，苦戰14局仍以6：8爆冷遭淘汰。之後小胖仍將在男子雙打與韓駿騏搭檔出賽，期盼能扳回顏面。

女單方面，年僅15歲的林立心連續兩週挑戰全排賽事，揮別上週出師不利，於會前賽首輪就提前打包的局面，本週林立心捲土重來，會前賽以8：4、8：1連過兩關挺進會外賽。另外包括廖辰榛、蕬菈琺菈、Tina Marie Li皆取得會外賽門票。

109年球星防疫盃全國網球錦標賽明日賽事九點開打，全排男單會內賽邁入第二輪，各好手將積極爭取八強門票，全排女單會內賽和男雙賽事也將陸續登場。

楊宗樺出師不利首輪落馬。（中華民國網球協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法