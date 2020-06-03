排球》還我漂漂拳！整型失意的女神莎賓娜回來啦（影音）

莎賓娜。（取自Instagram）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歲月是把殺豬刀，6年前一戰成名的哈薩克「排球女神」莎賓娜（Sabina Altynbekova），爆紅後迷失場上方向，甚至深陷整型疑雲，傳說中的九頭身美少女差點變成九頭蛇！所幸歷經低潮打擊，再進化的她終於回來啦。

水汪汪大眼睛、白裡透紅皮膚，莎賓娜擁有天使臉龐，更遺傳自滑雪運動員父親，還有田徑選手母親的魔鬼身材。身高182公分的她，光腿長就達120公分，2014年首度到台灣參與亞青錦標賽，芳齡18雖是板凳，東方色彩娃娃臉，還有胸部以下都是腿的逆天搭配，驚艷四座搶光場上鋒頭，一夕間人氣爆漲，不知迷倒多少粉絲，儼然是排球界最炙手可熱巨星。

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或許被突如其來名利沖昏頭，莎賓娜無心訓練，頻頻受邀擔任各式商業活動代言，2015年9月還與日本GGS企業旗下俱樂隊簽約，但球隊只把她當成花瓶，不斷趕場促銷爭取商機，據傳莎賓娜也接受殘酷現實，開始濃妝豔抹，甚至疑似把嘴唇整厚、墊高鼻子，原本清純可人的鄰家女孩，突然變成妖冶魅惑的夜店辣妹，連日媒都抨擊：「女神毀滅」、「整張臉都整到崩壞了！」

從天堂跌入地獄的莎賓娜，意志消沉向家人哭訴，還好父親心疼開導：「青春美貌終會逝去，只有充實內在才能感動靈魂。」她在日本只待半年就毅然解約，選擇回國埋頭苦練，不但從替補變成獨當一面的先發國手，更考上最高學府阿利法拉比大學，主攻體育教育並練好英文，證明高顏值運動員不只當網紅，更能用實際行動提升自我、進而激勵人心。

莎賓娜。（取自Instagram）

莎賓娜。（取自Instagram）

莎賓娜。（取自Instagram）

莎賓娜。（取自Instagram）

莎賓娜。（取自Instagram）

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