羽球》BWF復賽困難度高！外媒指3大不利因素看衰

外媒認為BWF復賽困難度高。圖為台灣一姐戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）欲在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球之際，尋求在8月搶先復賽，但預計8月11日展開的超級100海得拉巴公開賽，傳出印度羽協拒絕承辦，外媒指出3大不利因素，認為BWF想重啟賽事鐵定困難重重。

中央疫情指揮中心昨原則同意舉辦9月1日於台北小巨蛋登場的超級300系列台北公開賽，只是防疫規格提升，就是擔心稍有不甚，變成防疫破口。

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印度羽協率先發難，認為目前世界各國防疫狀況及出入境標準都不同，尚未到進行比賽的時機，因此印度羽協可能會放棄主辦賽事。

BWF巡迴賽和台灣中華職棒、德國甲級足球聯賽的狀況截然不同，中職、德甲都屬於國內賽，但BWF巡迴賽是每站都會吸引世界各國的球員參戰，但各國的防疫標準都不同，甚至是否主辦國允許外籍人士入境，都必須經過反覆的審查，十分勞師動眾。

BWF巡迴賽每站都進行男單、女單、男雙、女雙和混雙，初估至少一站賽事有256名選手齊聚，若加上裁判、工作人員等，人數更會爆量增加，且賽事首輪又得大家一起打，在賽程安排及防疫都會十分艱辛。

BWF在4月初宣布凍結世界排名、奧運積分排名，至今尚未確認何時解凍，因此從8月至12月，即使密集安排多達22場比賽，但礙於這些比賽根本無關世界排名、奧運排名，頂多只是透過比賽，讓各國選手多賺點獎金貼補家用，若名氣較高的球員，恐怕會陸續拒絕參賽，畢竟遊走在世界各地，染疫風險也會增加，因此不少選手會把目標擺在明年前17週的奧運積分賽，以及延至2021年7月登場的東京奧運。

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