武術》自稱老外眼中李小龍！中國太極大師虎父無犬子

馬曉陽。（取自微博）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕虎父無犬子！中國武術大師馬保國一敗成名，寶貝兒子馬曉陽跟著爆紅，不但打拳影音笑點十足，連以前出拳法書籍宣傳時，自稱是老外眼中李小龍的說詞，都被熱心網友起底，爭相留言嘲諷：「詐騙集團恥度無極限」 、「放過小龍吧」 、「父子功夫都在一張嘴」。

馬曉陽當初英國留學時，曾與父親教導外國人太極拳，「初始階段非常難，後來就經過努力終於被認可。」他還在書中提及，「西方人對李小龍的功夫評價很高。記者把我譽李小龍，自然是為了高度評價我的功夫水平。遺憾的是，這位記者不熟悉我們東方文化。他在文中突出了中國功夫的技擊性，而忽略了更重要的東西，那就是：中國功夫特有的修身養性的價值，奇妙的防病延年作用和它的靈魂—武德。」

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名氣響亮的「混元形意太極」掌門人馬保國，日前上擂台只撐30秒，被業餘無名小卒3度擊倒，甚至慘遭KO昏迷送醫，引發各界熱議。馬曉陽頗得老爸真傳，厚顏吹噓功力十足，父子2013年旅英自創門派，共同撰寫《尚濟形意拳練法打法實踐》，馬曉陽如此解釋：「本門功夫以《道德經》和祖傳內功為基石，以太極圖8勁變化為總綱，健身與技擊一體，以柔克剛，一招制勝！」

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